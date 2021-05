Wirbel um Tiroler PCR-Labor: Platter baut Regierung um

Zwei Stunden später dann der nächste Paukenschlag. Via Landespressedienst gab ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg ebenfalls seinen Rücktritt bekannt. Er wird als Professor an die Landesuniversität UMIT zurückkehren, wo er vor seinem Einstieg in die Politik Rektor war.

Zoller-Frischauf und Tilg wurden schon seit Jahren als Wackelkandidaten im Team Platter gehandelt, dem sie angehören, seit dieser 2008 zum Landeshauptmann wurde. Auf Tilg war der Druck nach dem Hotspot-Desaster in Ischgl im Vorjahr allerdings besonders groß geworden.