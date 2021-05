Wichtigstes PCR-Labor für Land Tirol in Erklärungsnot

Dass HG Labtruck so ausgiebig zum Zug kam, wird damit begründet, dass Befunde schneller, in guter Qualität und vor allem auch digital geliefert werden konnten. Was die Befugnis für Erbringung dieser Leistungen betrifft, hat Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) angekündigt, dass die Vorwürfe „genau geprüft werden“.

Laut Corona-Einsatzleiter Elmar Rizzoli gab es bei sogenannten Ringversuchen, bei denen stichprobenartig durchgeführte PCR-Tests von anderen Laboren überprüft werden, „überhaupt keine Beanstandungen“. Vor der Zusammenarbeit habe es zudem eine Anfrage an das Gesundheitsministerium gegeben, die positiv beschieden worden sei.

Dort verweist man jedoch lediglich auf eine ordnungsgemäße Meldung laut Epidemiegesetz durch HG Pharma, der allerdings keine Prüfung vorausgeht – sehr wohl aber die Verpflichtung zur Teilnahme an Ringversuchen.