Vorarlberger Öffnung: Wermutstropfen für Gastro, Kultur und Sport

Es bestehe die Sorge, dass die Verantwortlichen Probleme bekommen könnten, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden.

Für alle Bereiche gilt: Die Tests müssen vom Veranstalter bzw. Wirt kontrolliert werden. Mehr Klarheit herrscht inzwischen, wie die Wohnzimmertests, die für alle Bereiche (außer Gastronomie) 48 Stunden lang Gültigkeit haben werden, überprüft werden.

Wohnzimmertests als Eintrittskarte

Wallner räumt ein, dass es dabei keine 100-prozentige Sicherheit gebe, warb aber dafür, der Bevölkerung zu vertrauen. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) sagt: „Wir können nicht ausschließen, dass wer für jemand anderen einen Test macht. Aber wir können sicherstellen, dass jeder Test nur einmal verwendet wird.“

Denn jeder Test hat einen eigenen QR-Code. Mit diesem kann man sich für ein kurzes Zeitfenster anmelden, in dem man den Test machen muss. Anschließend schreibt man den dazugehörigen Code auf den Test, fotografiert ihn ab, lädt ihn hoch und bekommt die Bestätigung aufs Handy. Personen ohne Smartphone können die Wohnzimmertests in Teststraßen selbstständig durchführen.

Aber was hat Vorarlberg bisher besser gemacht, dass die Zahlen nun eine Öffnung erlauben? Das wisse man selbst nicht genau, sagt Rüscher. „Wir wissen aber, wie schnell es in beide Richtungen gehen kann“, erklärt sie und spricht damit die explodierenden Infektionszahlen im Herbst an. Damals habe man die Digitalisierung forciert. Positiv Getestete geben seither selbst ihre Kontaktpersonen bekannt, diese werden ohne einen einzigen Anruf verständigt. „Damit sparen wir Zeit“, sagt Rüscher.