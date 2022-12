Vorarlberger Lawinenbericht ist nun bereits am Vorabend verfügbar

Der tägliche Vorarlberger Lawinenbericht erscheint mit der dieser Saison bereits am Vorabend. Die Veröffentlichung der Einschätzung der Lawinengefahr durch die Fachleute der Landeswarnzentrale wird um 18.00 Uhr veröffentlicht und ist damit ein Prognose-, statt wie bisher ein Lagebericht. Am Folgetag wird der Report um 8.00 Uhr allfällig aktualisiert, auch Sonderlageberichte in kritischen Situationen sind vorgesehen, gab die Vorarlberger Landeskorrespondenz am Freitag bekannt.

Der Lawinenwarndienst, bei Gründung 1953 laut Landesangaben der erste derartige in Österreich, werde dadurch besser auf die Bedürfnisse der Wintersportler abgestellt und aufgrund der Nachfrage alpiner Vereine mit den Nachbarwarndiensten harmonisiert. Laut dem zuständigen Landesrat Christian Gantner (ÖVP) bildet der Bericht eine wichtige Basis für die örtlichen Lawinenkommissionen und Sicherungsdienste. Zugleich müsse aber auch die Eigenverantwortung aller, die im alpinen Raum unterwegs seien, eingefordert werden, betonte er.

Alle Infos auf einen Klick

Die Darstellung des Berichts sei in Zusammenarbeit mit den Lawinenwarndiensten Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg sowie Bayern überarbeitet und vereinheitlicht worden. Das soll die grenzüberschreitende Tourenplanung vereinfachen, zudem wird der Bericht auf Englisch veröffentlicht. Er enthält Informationen über die zu erwartende regionale Lawinengefahrenstufe, den Schneedeckenaufbau, die Art der Gefahrenstellen und zur allgemeinen Schnee- und Wetterlage.

Der Bericht des Vorarlberger Lawinenwarndienstes kann kostenlos auf www.vorarlberg.at/lawine oder per E-Mail-Newsletter bezogen werden, zudem über die App „Snowsafe“. Messdaten von ausgewählten Messstellen unter www.vorarlberg.at/lawinenmessstellen