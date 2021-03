Vorarlberg: Fahndung nach Schüssen aus fahrendem Auto

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagvormittag auf der Senderstraße in Wolfurt im Vorarlberger Bezirk Bregenz aus einem fahrenden Pkw Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert. Verletzt wurde niemand, eine konkrete Bedrohung habe nicht vorgelegen, betonte die Polizei in einer Aussendung.

Nach dem Täter wird aktuell gefahndet, mehrere Polizeistreifen stehen im Einsatz. Das gesuchte Fahrzeug sei silberfarben, teilte die Polizei mit. Man habe am Tatort Patronenhülsen gefunden. Ob ein Zusammenhang mit dem in der Nähe befindlichen türkischen Konsulat besteht, wie auf Facebook vermutet wird, ist derzeit noch unklar. "Das kann sein, muss aber nicht. Ein Zusammenhang lässt sich derzeit aber nicht ableiten", sagte ein Polizeisprecher auf KURIER-Anfrage.