Villach: Jugendliche sollen für 45 Delikte verantwortlich sein

Sieben Jugendliche aus Villach sind der Polizei als Serientäter ins Netz gegangen. Ihnen wurden insgesamt 45 strafrechtlich relevante Delikte nachgewiesen, darunter Urkundenfälschung, Diebstähle, Einbrüche, Körperverletzungen, Brandstiftungen und Verbrechen nach dem Verbotsgesetz.

Die Taten wurden in unterschiedlichen Gruppierungen begangen, wobei zwei 16-Jährige die Haupttäter waren, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Hoher Schaden

Die beiden 16-Jährigen waren im Mai 2022 in Velden am Wörthersee kontrolliert worden. Dabei hatte sich einer von ihnen mit einem gefälschten Ausweis ausgewiesen. Nach weiteren Ermittlungen wurden alle sieben Jugendlichen ausgeforscht. Sie trieben in Villach, Klagenfurt, Feldkirchen und Velden ihr Unwesen. Der verursachte Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro, die Jugendlichen wurden angezeigt.