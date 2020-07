Villach: 100 Feuerwehrleute verhinderten Großbrand in Tischlerei

Rund 100 Feuerwehrleute haben am Mittwochabend einen Großbrand in einer Tischlerei in Villach verhindert. Wie die Hauptfeuerwache Villach in einer Aussendung mitteilte, war es gegen 21.00 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung bei der Absauganlage für Sägespäne gekommen. Löschversuche der Mitarbeiter hatten keinen Erfolg, weshalb sie Alarm schlugen.

Mehrere Atemschutztrupps standen im Einsatz, um den Brand in der Absauganlage in den Griff zu bekommen. Die teilweise glühenden Sägespäne wurden mit Schaufeln aus dem Silo entfernt und abgelöscht. Am Dach demontierten die Feuerwehrleute die Ummantelung und Teile der Holzkonstruktion mit Kettensägen, um zu allen versteckten Glutnestern zu kommen. So wurde ein Ausbreiten der Flammen verhindert, nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Die Brandursache war vorerst unklar.