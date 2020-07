Bankomat-Bande fuhr mit Bombe im Auto herum

Als am 18. Juni zwei Mitglieder der verdächtigen Rumänen über Ungarn und Slowenien nach Österreich kamen und in der Nähe von Graz ein Quartier bezogen, läuteten bei Ermittlern die Alarmglocken. Die Männer wurden observiert. Da wurde festgestellt, dass das Duo auf Komplizen wartete und mögliche Tatorte im Raum Fernitz auskundschaftete.

Dienstagabend gegen 22 Uhr beobachteten Observationsspezialisten der Cobra, wie die Verdächtigen plötzlich ihre Unterkunft verließen. Mehrere Personen mit Rucksäcken wurden in ein Waldgebiet neben der Mur gebracht. Danach ging es Schlag auf Schlag. Um 3.06 Uhr wurde von drei Männern ein Sprengsatz am Geldausgabeschlitz des Bankomaten angebracht und zur Detonation gebracht.

Die Gruppe flüchtete mit dem Geldladen in ein Waldstück. „Insgesamt dauert das nur vier Minuten“, so Haijawi-Pirchner. Als alle sechs Verdächtigen (zwischen 38 und 56 Jahre alt) um 5.21 Uhr vor ihrer Unterkunft in Hart bei Graz lokalisiert wurden, schlugen die Einsatzkräfte zu. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter verletzt.