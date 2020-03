4,6 Mio. Euro Schaden: Den Bankomat-Knackern wird der Prozess gemacht

Von "krimineller Champions League" und einer der größten Ermittlungen der vergangenen Jahre sprach Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, im November 2019. Kurz davor war es seinen Ermittlern geglückt, im Zuge der "Operation Krähe" zwei Tatverdächtige zu fassen, die für mindestens 13 versuchte und vollendete Bankomat-Coups verantwortlich waren. Der Schaden wird mit mindestens 4,6 Millionen Euro beziffert.

Heute, Donnerstag, müssen sich die beiden Verdächtigen seit 10 Uhr am Landesgericht Korneuburg dafür verantworten. Bei einem der Männer, einem 44-jährigen Slowaken soll es sich sogar um den Kopf der Bande handeln. Er wurde nach internationalen Ermittlungen am 12. November in Wien festgenommen. Für seinen 36-jährigen Komplizen, ebenfalls ein slowakischer Staatsbürger, klickten zwei Tage später in seinem Heimatland die Handschellen. Der ältere Beschuldigte zeigt sich laut Polizeiangaben umfassend geständig.

Feuer gelegt, um Spuren zu verwischen

Die mutmaßlichen Bankomat-Knacker bzw. -Sprenger hielten vor allem die Polizei in Niederösterreich auf Trab, wo sie seit Anfang März vergangenen Jahres siebenmal zugeschlagen haben sollen. Die Vorgehensweise war stets ähnlich und höchst professionell: Es wurden Bankomaten in Autobahnnähe ausgekundschaftet und kurz vor der Tat die Reifen der Polizeiautos der nächstgelegenen Inspektion aufgestochen. Für die Flucht wurden zudem PS-starke Autos gestohlen und danach abgefackelt.