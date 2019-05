NÖ: Erneut Bankomat aufgebrochen und Fluchtauto in Brand gesetzt

Als Samstagvormittag ein ausgebrannter (und zuvor gestohlener) Audi Q7 im Wald bei Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt-Land) entdeckt wurde, schrillten bei den Kriminalisten in Niederösterreich alle Alarmglocken. Denn als zuletzt gestohlene Audis in Flammen aufgingen – am 11. April in Guntramsdorf und am 7. Mai in Wiener Neustadt – waren Bankomat-Knacker am Werk. Doch trotz verstärkter Präsenz und Aufmerksamkeit der Polizei in der Region schlugen die Kriminellen in der Nacht auf Sonntag dann tatsächlich wieder zu.

Gegen zwei Uhr krachten die unbekannten Täter mit einem weiteren gestohlenen Auto (wieder ein Audi) in Kottingbrunn (Bezirk Baden) in das verglaste Foyer eines Supermarktes neben der Autobahnauffahrt. Der dort aufgestellte Bankomat wurde aufgebrochen, mit der Beute machten sich die Ganoven aus dem Staub. Nicht, ohne wie schon bei den jüngsten Coups, ihre Spuren durch Feuer zu verdecken.