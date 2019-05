Erneut Bankomat in Wiener Neustadt gesprengt

In der Nacht auf Dienstag ist es in Wiener Neustadt erneut zu einer Bankomatsprengung bei der Metro-Filiale gekommen. Erst im März ist am selben Standort versucht worden den Bankomat zu sprengen. Seitens der Polizei wurde sofort eine Alarmfahndung eingeleitet. Ob und wieviel Geld erbeutet wurde, ist noch unbekannt.