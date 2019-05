Schon 21:0 für die Bankomat-Knacker

Beim nö. Landeskriminalamt ging man jedenfalls davon aus, dass der nächste Coup unmittelbar bevor stehe. Die Polizeidienststellen in der Umgebung wurden daher sensibilisiert. Das nutzte jedoch wenig.

Denn die Gangster hatten, wie bereits bei einem Einbruch am 1. Mai in Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten, ihre Hausaufgaben gemacht und Vorbereitungen getroffen. Sie stachen vor dem Coup die Reifen der Streifenwagen vor dem nächstgelegenen Polizeiposten auf, um so eine rasche Verfolgung zu verhindern.

Anschließend rauschten sie Sonntag gegen 2 Uhr Früh mit dem Audi A6 durch das Portal des Supermarktes und knackten den Bankomaten. Dieses Mal sogar erfolgreich. Die Höhe der Beute soll zwischen 50.000 und 70.000 Euro liegen.

Als der Einbruchsalarm bei der Polizei einlangte, kamen die Beamten mit den aufgestochenen Reifen an ihren Streifenwagen nicht in die Gänge. Das Fluchtfahrzeug wurde wenig später lichterloh brennend in Biedermannsdorf bei Mödling entdeckt.