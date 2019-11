NÖ: So schnappte die Polizei die Bankomat-Gangster

Am 12. November schlugen sie zu: Unterstützt von der Spezialeinheit Cobra nahmen Fahnder des Landeskriminalamtes Niederösterreich einen 44-jährigen Slowaken in Wien fest. Die Kriminalisten sind sich sicher, dass er und ein 36-jähriger Komplize hinter einer Serie stecken, die ganz Niederösterreich in Atem hielt.

Am Montag gaben Ermittler erste Details im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Laut Omar Haijawi-Pirchner, Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, beläuft sich die Schadenssumme auf rund 4,6 Millionen Euro. „Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und Dienststellen hat sehr gut funktioniert“, betonte Landespolizeidirektor-Stellvertreter Franz Popp.

Bankomatbande war seit März aktiv

Bereits im März 2019 ereigneten sich in NÖ und im Burgenland die ersten Angriffe auf Bankomaten. Was den Kriminalisten auffiel war der Umstand, dass die Täter nach dem Aufschneiden der Geräte den Tatort immer in Brand gesetzt hatten. "Sie wollten damit Spuren verwischen", berichtete ein Kripo-Beamter.

Am 11. April schlugen die Männer bei einem Geldausgabeautomaten im Foyer-Bereich einer Supermarkt-Filiale in Guntramsdorf im Bezirk Mödling zu. Auch in diesem Fall legte das Duo Feuer - und wäre beinahe geschnappt worden.