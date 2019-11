Bankomat-Bande narrt die niederösterreichische Polizei

Die Täter dürften in den Geschäftsbereich des Kinocenters eingedrungen sein. Zum Parkplatz hin befindet sich ein Bankomat, der in der Hausfassade integriert ist. Er soll von den Unbekannten auf der Rückseite vom Inneren des Gebäudes aus geknackt worden sein. "Zu einer Sprengung dürfte es nicht gekommen sein. Derzeit sind die Erhebungen im Gange", so Schwarzenecker. laut Informationen des KURIER wurde der Geldautomat mit Spezialwerkzeug aufgeschnitten.

Die Täter mussten im Kinocenter mehrere Türen und Räume aufbrechen um zu dem Geldschrank vordringen zu können.

Operation Krähe

Unter dem Titel "Operation Krähe" hatte die Polizei kürzlich zwei Tatverdächtige gefasst, die für mindestens 13 versuchte und vollendete Bankomat-Coups verantwortlich sind. Der Schaden wird mit mindestens 4,6 Millionen Euro beziffert.