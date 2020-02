Verschärfte Lkw-Fahrverbote kurbeln Schienenverkehr an

So soll die Strecke, über die 2019 schon 2,5 Millionen Lkw fuhren, teurer werden und ein diesbezüglicher Nachteil gegenüber der Schweiz ausgeglichen werden. 40 Prozent der Lkw, die über den Brenner fahren, machen das trotz kürzerer Alternativrouten.

Um die Belastung der Bevölkerung zu senken, soll auch der Güterverkehr von der Straße auf die Schiene gebracht werden. Die Landesregierung versucht, den Frächtern – so gut es im Rahmen der eigenen Möglichkeiten geht– die Fahrt über die Autobahn zu vergällen.

So wurde etwa das sogenannte sektorale Fahrverbot, das den Transport bestimmter unverderblicher Massengüter mit schadstoffreichen Lastwagen untersagt, heuer einmal mehr verschärft.

Das scheint erste zarte Effekte zu zeigen. „Das neue Jahr hat mit einem starken Start für die RoLa (Rollende Landstraße) begonnen“, erklärte Tirols Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe ( Grüne) am Mittwoch bei einer Verladestelle in Wörgl. Bei den transportierten Lkw gäbe es ein Plus von 32 Prozent.