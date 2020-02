EU-Kommissarin sorgt bei Brenner-Gipfel in Tirol für Eklat

Es war die erste Dienstreise der neuen EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Am Freitag standen für die Rumänin drei Treffen mit den Konfliktparteien im Streit um den massiven Lkw-Verkehr auf der Brennerstrecke durch Tirol auf dem Programm. „Sie will zeigen, dass dieses Problem für sie Top-Priorität hat“, hieß es im Vorfeld aus dem Stab von Valean.

Der in Tirol erhoffte Rückenwind für den Kampf gegen den Lkw-Transitverkehr blieb dabei jedoch aus. Vielmehr sorgte Valean bei ihrem ersten Stopp an diesem Tag in Innsbruck, dem Gespräche in Italien und Deutschland mit den jeweiligen Verkehrsministern folgten, für einen Eklat.