Verlängertes Wochenende: Warm aber gewitteranfällig

Am Sonntag sind kräftige Regengüsse und Gewitter zu erwarten, die in der Westhälfte des Landes bereits am Vormittag durchziehen, weiter nach Osten und Süden zu scheint noch zeitweise länger die Sonne. Am Nachmittag und Abend gehen auch hier ein paar Regenschauer und Gewitter nieder.

Am ehesten trocken bleibt es vorerst im Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Süd, in Gewittern kann er auffrischen. Zwölf bis 19 Grad hat es in der Früh, im Tagesverlauf dann von West nach Ost 16 bis 29 Grad.