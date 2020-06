Nach Unwettern in NÖ: Schadenskommissionen unterwegs

Nach den Unwettern in Niederösterreich am vergangenen Wochenende sind am Dienstag die Schadenskommissionen in den betroffenen Gebieten unterwegs gewesen. Aus dem Katastrophenfonds des Landes werden nach Angaben von LHStv. Stephan Pernkopf ( ÖVP) 20 Prozent der Schäden an Wohn-, Wirtschafts- und Betriebsobjekten einschließlich Inventar - abzüglich allfälliger Versicherungsleistungen - beglichen.