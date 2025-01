Neue Polizeieinheit gegen den Verkehrskollaps in Tirol

In den kommenden Wochen werden in Tirol fünf kleine Polizeiinspektionen geschlossen. Jene in Mutters, einer Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land nahe Brenner-Autobahn (A13) und -Bundesstraße, wird aber gerade einmal vier Wochen leer stehen.

Denn hier soll am 1. April eine neu geschaffene Polizeieinheit einziehen, wie Landespolizeidirektor Helmut Tomac am Mittwoch in einem Hintergrundgespräch informiert hat.

Schwieriger Auftrag

Die Mission der Truppe definiert er mit nichts Geringerem als der „Verhinderung eines Verkehrskollapses auf der A13“ und der „Aufrechterhaltung des sekundären Straßennetzes im Wipptal“, durch das die Brenner-Route führt.