Desolate Luegbrücke: Brennerautobahn 2025 an 15 Tagen für Lkw dicht

Es gleicht einem Balanceakt. Die Luegbrücke - mit 1,8 Kilometern die längste der Brennerautobahn (A13) - ist eigentlich am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Aber der von der Asfinag geplante Neubau verzögert sich aufgrund von Rechtsstreitigkeiten seit Jahren.

Genauer gesagt 14,36 Millionen Pkw, Busse und Lkw. Hier verläuft kurzum die wichtigste Alpenquerung Europas. Darum gilt für den für die A13 zuständige Asfinag-Chef Stefan Siegele die Devise: "Wir müssen die Brücke am Leben erhalten", wie er am Dienstag bei einer Pressekonferenz einmal mehr betonte.

Das 1968 in Betrieb genommene Bauwerk ist aber Teil der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung Europas im Straßenfrachtverkehr und eine der Hauptadern im Urlauberverkehr Richtung Italien. 2023 sind über die A13 und damit die Luegbrücke so viele Fahrzeuge gefahren wie noch nie zuvor.

Und das führt zum genannten Balanceakt, der mit 2025 beginnt. "Wir müssen die Belastung der Brücke mehr ins Zentrum führen", so Siegele. Grundsätzlich ist die Luegbrücke ab 1. Jänner nur noch einspurig befahrbar. An rund 170 Tagen im Jahr sollen aber, "um möglichst einen Verkehrskollaps zu verhindern" zwei Spuren verfügbar sein.

Und an diesen Tagen wird der im Wortsinn Schwerverkehr auf die mittlere, sprich linke, Fahrbahn geführt, um die Beanspruchung des Tragwerks der Luegbrücke zu reduzieren. Das wurde im August getestet und hat auch prinzipiell funktioniert.

Totalsperren für Lkw

"Trotzdem sind zusätzliche Maßnahmen nötig. An 15 Tagen wird es Fahrverbote für Lkw mit sich bringen", kündigt der Asfinag-Chef an. Das wird sich vor allem auf starke Reisewochenenden konzentrieren, an denen die Autobahnkapazitäten trotz der Notmaßnahmen nicht mehr reichen würden.