Verkehrsbelastung: Widerstandsgeist am Brenner erwacht

Dieses Fazit ist freilich nichts Neues. Der Widerstandsgeist in der Region scheint dennoch ein Stück weit wieder zum Leben zu erwachen. In einer gemeinsamen Resolution fordern 17 Bürgermeister des Wipp- und Stubaitals eine nachhaltige Verkehrslösung für die gesamte Brennerautobahn.

„Wir dürfen in unserem Tal gerade noch wohnen, zu sagen haben wir nichts mehr“, zitierte Robert Renzler, Sprecher der Gemeinde Gries am Brenner, am Mittwoch einen Bauern. Im Heimatort des ehemaligen Generalsekretärs des Alpenvereins läuft man, wie berichtet, seit Monaten Sturm gegen den Neubau der Luegbrücke – dem mit 1,8 Kilometern längsten Brückenbauwerk in Österreichs Autobahnnetz. Das ist baufällig.