S18: Auf der Schnellstraße in die "Steinzeit“

Durch das Wohngebiet

Über die S18 wird seit den 1960er-Jahren im Ländle debattiert. Sie soll Lustenau und die benachbarten Gemeinden vom Verkehr entlasten. Mit Bürgermeister Fischer geht es an einen der Hotspots. An der Reichsstraße herrscht Kolonnenverkehr. Die Straße führt zu einem Nadelöhr, der Rheinbrücke – Grenzübergang in die Schweiz. 2.000 bis 3.000 Lkw fahren jeden Tag, auch in Ermangelung einer hochrangigen Verbindung durch Lustenau, zum Teil mitten durchs Siedlungsgebiet.