Unbekannter legte in Graz-Umgebung enthauptete Katze neben Weg ab

Einen grausigen Fund musste Mittwochmorgen ein Anrainer in Krumegg (Bezirk Graz-Umgebung) machen: Am Rande eines Spazierweges entdeckte er in der Nähe seines Wohnhauses seine Katze - ohne Kopf.

Zur Polizei ging er jedoch damit vorerst nicht. Er vergrub den Körper zunächst. Erst als er einen Tag später einen Bericht über einen gequälten Hasen las, entschloss er sich den Fall bei der Polizei anzuzeigen.

Vorerst konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Er dürfte die Katze enthauptet und am Fundort abgelegt haben. Blutspuren konnten dort keine sichergestellt werden, so die Polizei.