Über 5.800 Neuinfektionen in Österreich

Die vierte Welle nimmt weiter an Fahrt auf, auch am Freitag hat es in Österreich einen neuen Corona-Höchstwert gegeben. Von Donnerstag auf Freitag wurden in Österreich 5.861 Corona-Neuinfektionen registriert. Dies liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.996. Mehr als 5.000 neue Fälle pro Tag hatte es zuletzt in der zweiten Welle im November 2020 gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 314,33.

Zudem gibt es 17 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.333 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 39.843.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 149.650 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 3,92 Prozent.

Im Krankenhaus lagen am Freitag bereits 1.370 Personen, das sind um 81 mehr als am Donnerstag. 280 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut - um 15 mehr als am Vortag. Innerhalb einer Woche kamen 56 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Betreuung hinzu.