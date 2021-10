Jeder Zehnte war schon infiziert: Melk knackt 1.000er-Inzidenz

Die Corona-Zahlen steigen kontinuierlich an, das schlägt sich natürlich auch in der Statistik nieder. In ganz Österreich gibt es gerade einmal drei Bezirke, in denen der Trend nach unten geht, in zwei Regionen ist die Lage wenigstens stabil. Eine Inzidenz von unter 100 haben nur noch Hollabrunn und Murau.