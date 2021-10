Über 3.600 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich bleibt auf einem hohen Niveau. Von Samstag auf Sonntag wurden in Österreich 3.624 Corona-Neuinfektionen registriert. Dies liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.261. Zudem bedeuten sie ein Plus von über 60 Prozent gegenüber den 2.242 Erkrankungen, die am vergangenen Sonntag bekanntgegeben worden sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 256,42.

Zudem gibt es sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.251 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 31.234.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 118.412 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 3,06 Prozent.

Im Krankenhaus liegen aktuell 1.035 Personen, das ist einer weniger als am Samstag. 219 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank um acht und ist innerhalb einer Woche um zwei Patienten angestiegen.

Impfungen

10.058 Impfungen sind am Samstag verabreicht worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5,851.197 Personen zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 65,5 Prozent der Bevölkerung. 5,561.441 Menschen und somit 62,3 Prozent sind voll immunisiert.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) im Burgenland mit 69,7 Prozent. In Niederösterreich sind 65 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 62,9 Prozent. Nach Wien (61,4), Vorarlberg (61,2), Tirol (60,5), Kärnten (58,8) und Salzburg (58,5) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 57,2 Prozent.