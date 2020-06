Trend Wolfgangsee: „Österreicher erinnern sich an Sommerfrische“

Weniger Tische, mehr Umsatz

Die Begeisterung schlägt sich auch im Konsum nieder. „Ich glaube, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, sich jetzt einmal etwas Gutes zu tun. Dieses ,Das gönnen wir uns jetzt’ merken wir im Restaurant“, sagt die Rösslwirtin. Dort gebe es im Moment um ein Drittel weniger Tische als vor Corona. Dennoch gab es an den verlängerten Wochenenden mehr Umsatz als an vergleichbaren Wochenenden in der Vergangenheit. Auch der Champagner-Absatz hat zugenommen.

Das Eventhotel Scalaria, das bisher ausschließlich für Firmenevents zu buchen war, sattelt um und vermietet seine Zimmer in diesem Sommer auch an Individualtouristen. Wenn das gut funktioniert, werde man das zum Teil beibehalten, sagt Scalaria-Chef Peter Gastberger.

Aktuell dominieren die Vorbereitungen auf die Sommersaison die Orte rund um den See wie St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen. In den Ortszentren sind viele Handwerker unterwegs. Auch in vielen Hotels wird noch gearbeitet.