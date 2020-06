Warum Stadthotels trotz allem offen haben

Reisen werden gestrichen. Ob aus Mangel an Zeit (Stichwort: Urlaubsabbau) oder Geld (Stichwort Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit). Dazu kommen gecancelte Kongresse, Veranstaltungen und Geschäftsreisen.

„Wenn Sie jetzt als Tourist nach Wien kommen, rollen Ihnen alle den roten Teppich aus“, sagt Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher-Gruppe. In der Lobby seines Hotels schräg gegenüber der Wiener Oper herrscht normalerweise geschäftiges Treiben. An diesem Juni-Tag könnte man in der Lobby die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. Von den 150 Gästezimmern sind gerade einmal 25 belegt, fünf der sieben Etagen sind gesperrt.