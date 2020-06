Sommerurlaub: Offene Grenzen, ausgebuchte Seen und leer gefegte Städte

Wie die aktuelle Buchungslage in Österreich ausschaut, hängt ganz davon ab, wo man nachfragt. „Seit Mitte Mai sind wir mit Anfragen überrannt worden. Im Juni, Juli und August sind wir ausgebucht, wir können nur noch Absagen schreiben“, sagt etwa Hubert Koller, Hotelier am Kärntner Millstätter See. Ein Luxus-Problem, zugegeben. In der Stadthotellerie sind nach wie vor acht von zehn Gästebetten leer, eine Erholung ist in absehbarer Zeit auch nicht in Sicht.