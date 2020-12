Trauriges Fest: Auslandsösterreicher sitzen in Großbritannien fest

Die Auslandsösterreicherin hätte es natürlich auch riskieren und in Wien bleiben können, denn die entsprechende Verordnung des Außenministeriums gilt vorerst bis einschließlich 1. Jänner. "Darauf wollte ich mich in einem Jahr wie 2020 einfach nicht verlassen. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Flugverbote verlängert werden. Da sie ihren Job in London hat, wäre es problematisch gewesen, mehrere Wochen in Österreich festzusitzen.

Ähnlich ging es dem britischen Übersetzer und Podcast-Produzenten Lee Wintgate, der über die Feiertage eigentlich seinen jährlichen Heimaturlaub antreten wollte, diesen aber in letzter Sekunde stornierte. Aber selbst ohne die Virusmutation hätte sich der Fußballfan auf "etwas andere" Weihnachten einstellen müssen. Schließlich hätte ihn sowohl in Großbritannien als auch zurück in Österreich eine zehntägige Quarantäne erwartet.