Britische Einwanderer in Austria: „Ex-Brit“ statt Brexit

Einer davon ist Kieraen Ross. Der 35-jährige Volksschullehrer lebt seit zwölf Jahren in der Bundeshauptstadt. Ein „echter Wiener“ wurde er am 31.01.2020 – dem Tag des tatsächlichen Brexits. Reiner Zufall, sagt der ehemalige Nordengländer, während er in einem Irish Pub in Wien ein österreichisches Bier trinkt.

Ross kam wegen der Liebe. Seine damalige Freundin, eine Burgenländerin, lernte er während eines Auslandsaufenthalts kennen. Ein halbes Jahr später kam er nach Österreich. „Das burgenländische Deutsch war die größte Herausforderung“, erinnert er sich noch heute.

Für ihn war bald klar, dass Österreich seine Heimat werden könnte. „Ich kam 2008 am Höhepunkt der Rezession aus einem Teil Englands, in dem die Arbeitslosigkeit hoch ist.“ Viele Menschen dort hätten keine Perspektive und daher für den Brexit gestimmt. Er war „natürlich dagegen“.

"Waschechter Suderant"

Dementsprechend erleichtert war der 35-Jährige, als das lange Warten auf die Einbürgerung ein Ende hatte – obwohl seine Oma „ein bisschen enttäuscht“ war. Auch wenn er kritisiert, dass die zuständige MA35 es ihm nicht leicht machte, werde er das Gefühl nicht so schnell vergessen, als er am Magistrat vor Europäischer, Österreichischer und Wiener Flagge stand, sein Gelöbnis sprach und im Hintergrund ein CD-Player die Hymne spielte.

„Ich fühle mich als Österreicher“, meint Ross stolz – selbst, wenn er in Wien „angegrantelt“ werde. Bailey, der sich seit mittlerweile 20 Jahren in Wien wohlfühlt, geht es genauso: „Ich vermisse zwar Fish and Chips, aber wahrscheinlich bin ich schon ein waschechter Suderant.“

Die beiden Wahlösterreicher kennen mehrere Briten, die sich derzeit überlegen, die britische Staatsbürgerschaft aufzugeben. Ob sich das bis zum Ende der Brexit-Übergangsfrist zwischen der EU und Großbritannien am 31.12.2020 ausgeht, steht in den Sternen.

Fix ist hingegen, dass Bailey und Ross ihre nächste Reise nach Großbritannien mit österreichischem Pass antreten werden. „Es wird ein ungewohntes Gefühl sein“, glaubt Ross. Bailey stimmt zu, ergänzt auf die Frage, wann es für ihn das nächste Mal heimgeht, aber: „Jeden Tag, wenn ich um halb sechs zu meiner Familie fahre.“