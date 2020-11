Trauma nach Terror: Bilder, die nicht aus dem Kopf verschwinden

Es sind Menschen, die die schrecklichen Ereignisse Montagabend in der Wiener Innenstadt hautnah miterlebt haben. Andere sind von den grausamen Videos, die vom Terroranschlag kursieren, so traumatisiert, dass sie alleine nicht mehr damit fertig werden und professionelle Hilfe brauchen.

Viele von ihnen wenden sich seit Montag an die 24-Stunden-Hotline der Psychiatrischen Soforthilfe der Stadt Wien. „Wir hatten seit Montag hunderte Anrufe“, schildert Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, dem KURIER. Phasenweise sei der Andrang so groß, dass die Kollegen von der Corona-Sorgenhotline aushelfen müssen.