Transit-Chef Gurgiser: Kein Rütteln an IG-Luft, "Blockaden" möglich

"Niemand will zurück in die Giftsuppenzeiten", strich der Transitforum-Obmann wortgewaltig heraus und wies damit auch auf die Wirksamkeit der bereits gesetzten Maßnahmen hin. Vorrangiges Mittel, falls es in Sachen Luft- und Umweltschutz in eine entgegensetzte Richtung zu den Transitforum-Vorstellungen gehen sollte, seien "Bürgerversammlungen zum Schutz des Lebensraumes".

Was die Beibehaltung der derzeitigen Luftschutzmaßnahmen betreffe, erwarte er sich vorerst "eine breite Allianz", etwa von politischen Verantwortungsträgern oder den Landesumweltanwaltschaften. Denn dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Grenzwerte für Feinstaub neu festgelegt habe, sei in dieser Hinsicht ein "aufgelegter Elfmeter". Die Politik müsse in dieser Sache eigentlich lediglich erkennen, dass "zuerst die Gesundheit und dann der Verkehr kommt", so Gurgiser, der sich als "Street Fighting Man" bezeichnete.