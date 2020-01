Tourismusjahr bricht alle Rekorde: 7,6 Millionen Nächtigungen

Oh, du schönes Niederösterreich... – gemessen an den Nächtigungszahlen hat Niederösterreich als Tourismusstandort in den vergangenen 15 Jahren kräftig zugelegt. Um 27,3 Prozent seit 2004, um genau zu sein. Für 2019 liegt noch kein Endergebnis vor, aber eine aktuelle Hochrechnung gibt Grund zur Freude für die heimischen Tourismusbetriebe: 7,6 Millionen Nächtigungen lautet die Prognose aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Petra Bohuslav ( ÖVP). Das wären 200.000 mehr als im Vorjahr. Mit dem neuen Besucherrekord kann sich Bohuslav nun beruhigt ihrer neuen Aufgabe als Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper widmen. Seit 2009 war sie Landesrätin für Tourismus in NÖ.

Der weitere Aufwärtstrend in Niederösterreich sorgte für Freude: „Ein klares Zeichen für uns, dass der Angebotsmix in Niederösterreich stimmt. Wir haben die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt, dass es einen Aufschwung gibt“, sagte die Landesrätin im Gespräch mit dem KURIER.

Die Schwerpunkte des politischen Handelns seien nicht nur eine Förder-, sondern auch eine Strukturpolitik gewesen. „Durch Förderungen konnten wir einerseits Impulse setzen für viele Betriebe sich in Niederösterreich anzusiedeln“, so Bohuslav. Die Eröffnung von vier Jufa Hotels sei ein Beispiel dafür.