Tirol-Wahl wird zum politischen Stimmungsbarometer

Das erste Wahllokal in Tirol hat heute bereits um 5.30 Uhr in Flirsch im Oberland geöffnet. Damit hat ein spannender Tag begonnen. Die Kommunalwahlen in 273 Tiroler Gemeinden (ohne Innsbruck und drei weitere Orte) gelten nämlich auch als Stimmungstest für die Landesparteien und werden auch von den Bundesparteien genau beobachtet.

Die Tiroler Wahlen sind zum einen der erste flächige Urnengang nach den Turbulenzen rund um die Chat-Affären und den Abgang von Sebastian Kurz (ÖVP) als Bundeskanzler. Unter ihm war die Volkspartei von Wahlerfolg zu Wahlerfolg geeilt. Für den neuen VP-Obmann Karl Nehammer sind es nun die ersten größeren Wahlen, seit dem er die Partei übernommen hat.

Vorboten zur Landtagswahl

Bundespolitisch kann sich die Tiroler Volkspartei unter Günther Platter, die sich 232 Bürgermeister zurechnet und diese halten möchte, jedenfalls keinen Rückenwind erwarten. Für den Landeshauptmann geht es indes nicht nur um die Verteidigung der schwarzen Dominanz in den Gemeinden.

Im Februar/März 2023 - also in einem Jahr - finden die Tiroler Landtagswahlen statt, wenn diese nicht doch noch vergezogen werden sollten. Ein schwaches Abschneiden wäre für Platter ein schwerer Dämpfer.