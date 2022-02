Ganz Tirol wählt, nur Innsbruck schaut zu. So ist das alle sechs Jahre bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Bundesland – so auch am Sonntag kommender Woche. Die Landeshauptstadt hat ihren eigenen Rhythmus und ist erst 2024 wieder an der Reihe.

Aber auch in Musau, Wängle und Steinach am Brenner findet am 27. Februar aus verschiedenen Gründen keine Wahl statt.