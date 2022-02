Die Brennpunkte bei den Tiroler Gemeinderatswahlen

Blaniks Erfolg steht sinnbildlich für die Schwäche der sonst landauf, landab in den Gemeinden dominierenden Volkspartei in den Städten. So hat etwa die Landeshauptstadt Innsbruck, die erst 2024 wieder wählt, mit Georg Willi einen grünen Bürgermeister.

Die Städte und Großgemeinden sind es auch, die bei diesem Wahlgang besonders umkämpft sind. Blanik muss sich in Osttirol gegen vier Herausforderer behaupten, will sie weiter im Amt bleiben. In den Gemeinderat drängen gar acht Listen.