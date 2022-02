Warum nun auch die Tiroler ÖVP vor MFG zittern muss

Alle gegen die ÖVP. Das ist in Tirol für die seit 1945 in Land und Gemeinden dominierenden Schwarzen bei jeder Wahl Normalität. Neu in der Spielaufstellung ist allerdings, dass bei den Kommunalwahlen am 27. Februar die impfkritische MFG antritt. Und das könnte für die Volkspartei ungemütlich werden.

„Wir werden uns auf die eigene Stärke konzentrieren“, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag beim Auftakt seiner Partei für die heiße Wahlkampfphase.