Protestpartei MFG tritt bei burgenländischer Kommunalwahl im Herbst an

Die Corona-Protestpartei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) rückt dem Burgenland näher: Nach dem Einzug in den oberösterreichischen Landtag im vergangenen Herbst, hat die Partei am Sonntag bei den Gemeinderatswahlen in Waidhofen/Ybbs (NÖ) auf Anhieb 17,1 Prozent der Stimmen erreicht und ist hinter ÖVP und SPÖ drittstärkste Kraft.