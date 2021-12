Apotheker und Fotografin an Spitze der Corona-Protestpartei MFG

Die Corona-Protestpartei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) will auch im Burgenland Wurzeln schlagen. „Die Landesorganisation im Burgenland ist im Aufbau begriffen“, hatte Bundesvorstandsmitglied Gerhard Pöttler nach dem überraschenden MFG-Einzug in den oberösterreichischen Landtag Ende September gemeint.

Mittlerweile ist man schon weiter. MFG-Landessprecher ist der Apotheker Helmut Eller aus Oberschützen, ihm zur Seite steht die Berufsfotografin Maria Hollunder aus St. Margarethen. Der Salzburger Jurist Pöttler ist so etwas wie der Burgenland-Beauftragte seiner Partei; am Dienstag nahm er an einer Kundgebung in Oberwart teil, vor dem Lockdown hat es ebenfalls im Burgenland ein Treffen mit Interessenten gegeben.