SPÖ und FPÖ wollen in Tirol an der schwarzen Gemeindedominanz kratzen

Dornauer will vor allem die Dominanz der ÖVP in den Gemeindestuben so gut es geht erschüttern. „Ich glaube, dass wir einen sehr spannenden Wahlabend in Zams erleben werden“, sagt er. Der Ort im Tiroler Oberland ist die Heimatgemeinde von Landeshauptmann Günter Platter, in der er einst als Ortschef seine Politkarriere begonnen hat.

SPÖ-Landtagsabgeordneter Benedikt Lentsch versucht, Dominik Traxl das Amt abspenstig zu machen, der dieses für die ÖVP erst im Sommer des Vorjahres übernommen hat und mit damals 27 Jahren zum jüngsten Bürgermeister Tirols wurde.

"Urnengang als Ventil"

Eine vollkommene Unbekannte ist in den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen die erstmals antretende impfkritische Partei MFG. Dornauer geht davon aus, „dass es Menschen geben wird, die diesen ersten Urnengang als Ventil nutzen werden“. Dass sich der Ärger über Regierungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene niederschlagen könnte, findet der SPÖ-Chef „ein bisschen ungerecht“.

MFG-Landeschef Bernhard Schmidt ist ein abtrünniger FPÖ-Gemeinderat aus Innsbruck. In seiner alten politischen Heimat versucht man, die Konkurrenz durch die MFG herunterzuspielen.