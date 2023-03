Tirol: 57-Jähriger ging mit Messer auf seine Frau los

Ein 57-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Gurgl im Tiroler Ötztal seine 36-jährige Ehefrau mit einem Messer bedroht. In einer Personalunterkunft war es wegen finanzieller Angelegenheiten zu einem Streit zwischen den beiden gekommen, wobei der Italiener die Kleidung der Rumänin mit einem Cutter-Messer zerschnitt und ihr dieses an den Hals hielt. Er drohte sie umzubringen, falls sie den Angriff bei der Polizei melden sollte.

Die Frau flüchtete noch in der Nacht in ein anderes Zimmer des Betriebes. In der Früh verließ der 57-Jährige die Unterkunft und ist seitdem verschwunden. Auch im Zuge einer Fahndung konnte der Mann bisher nicht aufgespürt werden.