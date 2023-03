Terrorgefahr in Wien: Warnung der Polizei bleibt vorerst aufrecht

Der Gründer der syrisch-orthodoxen Kirche in Österreich, Emanuel Aydin, berichtete, Beamte seien in der Umgebung seiner Kirche in Favoriten gewesen und hätten mit Mitgliedern der Gemeinde gesprochen. Das Gotteshaus sei weiterhin geöffnet.

Ein Augenzeuge berichtete der APA von einem größeren Polizeieinsatz bei der Kirche sowohl in der Früh als auch am späten Nachmittag, an dem rund ein Dutzend schwer bewaffnete Beamte beteiligt waren. Diese hätten den Eindruck gemacht, als seien sie auf der Suche nach jemandem. Die Wiener Polizei bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage, dass der Einsatz in Zusammenhang mit der Warnung stand. "Eine konkrete Gefährdung gab es jedoch nicht", sagte ein Sprecher.