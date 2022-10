Draußen ist es noch Nacht, als sich der Waggon der Autoschleuse Tauernbahn am Bahnhof Mallnitz-Obervellach in Bewegung setzt. Es ist 5:50 Uhr. Die erste mögliche Zugverbindung zwischen den Bundesländern Kärnten und Salzburg, die an dieser Stelle durch die Bergkette der Hohen Tauern getrennt sind. In elf Minuten geht es von einem Bundesland ins andere. Noch.

Denn der Tauerntunnel wird von 18. November 2024 bis 13. Juli 2025 für satte acht Monate komplett gesperrt. Was keinen Güter- und keinen Personenverkehr auf der wichtigsten Zugverbindung zwischen Kärnten und Salzburg bedeutet. „Ja, wir bestätigen, dass es zu einer Modernisierung des Tauerntunnels kommt und dafür eine Totalsperre nötig ist“, sagt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel auf KURIER-Anfrage.

Pendlerin seit mehr als 30 Jahren

Wer verstehen will, was dies für die Menschen des Mölltals in Kärnten und des Gasteinertals in Salzburg bedeutet, muss selbst im Inneren des Waggons Platz nehmen. 05:51 Uhr: „Ich pendle seit 30 Jahren beruflich hin und her. Wir haben gewusst, dass eine Sperre droht, aber diese acht Monate sind hart“, erzählt die Frau im karierten Mantel. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen, aber von den Folgen erzählen.

Stammplätze haben die Personen, die man im Zug um diese Uhrzeit trifft, weil sie täglich pendeln. So wie der junge Soldat, der drei Mal in der Woche zwischen Kärnten und Hochfilzen hin und her fährt. „Mit der Autoschleuse sind es 100 Kilometer. Ab 2024 werden es dann halt 300 Kilometer drei Mal die Woche sein. Aber was soll ich tun?“

Zwei Stunden statt elf Minuten am Weg

Es ist 05:53 Uhr als die Rechenmodelle beginnen. Elf Minuten pendeln die Menschen aktuell. Der einzig andere Weg von Kärnten nach Salzburg würde neben dem ÖBB-Tauerntunnel über die A10 und den Tauerntunnel führen. „Das sind gute zwei Stunden Fahrt mit dem Auto anstelle von elf Minuten. Und das in eine Richtung. Mitten im Winter. Das tut sich doch keiner an“, sagt die Frau im karierten Mantel. Theoretisch gäbe es noch den Weg über den Felbertauern und den Großglockner. Letzterer ist im Winter gesperrt.

„Und was machen die Menschen mit Kindern? Die Michi hat zwei kleine Kinder, die kann sie doch nicht alleine lassen“, sagte eine Frau in blauer Steppjacke. Nachsatz: „Aber den Wienern ist das ja egal, wie wir das machen.“ Es ist 05:54 Uhr als dieser Satz fällt und der Zug in den sanierungsbedürftigen, 113 Jahre alten Tauerntunnel einfährt.

Wassereintritt Grund für Sperre

Der Grund für die Totalsperre ist zu dieser Zeit nicht ersichtlich. Erklärt wird er einem telefonisch von Bad Gasteins Bürgermeister Gerhard Steinbauer (ÖVP): „Wir haben einen massiven Wassereintritt von Seiten des Höhkar-Baches. Das sind Schäden, die mit schwerem Gerät beseitigt werden müssen. Ein eingleisiger Betrieb ist nicht denkbar. Wir kommen um die Totalsperre nicht umhin“, erzählt der Ortschef.

Insider berichten davon, dass sich im vergangenen Winter durch das eingetretene Wasser solch riesige Eiszapfen gebildet hätten, dass man sie ständig entfernen musste, um die Sicherheit im Tunnel garantieren zu können.

Auch der Bürgermeister von Mallnitz, Günter Novak (SPÖ), schlägt in die selbe Kerbe: "Es wird ja nicht nur der Tunnel, sondern die gesamte Bahnstrecke von Spittal bis Schwarzach St. Veit saniert. Die acht Monate werden hart, aber danach soll es dann eine stündliche Zugverbindung zwischen Salzburg und Villach geben. Das ist ein enormer Zugewinn für die Region."