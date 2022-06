ÖBB-Vorständin: Zu Spitzenzeiten kann nicht jeder bequem sitzen

Stattdessen müssten die Menschen neue Strategien für das Bahnfahren entwickeln: "Jeder soll zu einem vernünftigen Zeitpunkt dahin kommen, wo er hin will, auch wenn man dafür flexibler werden muss. Das müssen wir als Gesellschaft lernen, so wie wir auch spezielle Strategien für den Straßenverkehr gelernt haben", so die Vorständin.

Hohe Spritpreise

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an den ÖBB wegen überfüllter Züge gegeben, vereinzelt war es auch zu Räumungen von Zügen gekommen. Im April und Mai wurden erstmals seit Corona mehr Fahrgäste gezählt als im gleichen Zeitraum 2019, dem bisher stärksten ÖBB-Reisejahr jemals.

Gründe dafür sind eine Rückkehr der Reiselust mit Aussetzen der Corona-Beschränkungen, das Klimaticket und die gleichzeitig stark gestiegenen Spritpreise.