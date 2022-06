Auch für Gewessler Reservierungspflicht in den ÖBB kein Thema

Seit Wochen sind die Fernzüge rund um die Wochenenden voll. Der große Erfolg des Klimatickets und die durch den Krieg in der Ukraine stark gestiegenen Treibstoffpreise lösten einen regelrechten Boom der Bahn aus, der die Kapazitäten an bzw. teilweise auch über ihre Grenzen bringt.

Kurzzeitig hatten die ÖBB darum vor einigen Wochen gegenüber dem KURIER sogar die Einführung einer Reservierungspflicht als Möglichkeit zur besseren Steuerung der Fahrgäste in Betracht gezogen, die Überlegung wenige Tage später jedoch wieder zurückgezogen.

Nun bestätigte auch Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), eine Reservierungspflicht sei kein Thema: "Die Stärke des offenen Systems gilt es zu bewahren, davon bin ich sehr überzeugt", sagte sie zum Ö1-Frühjournal am Freitag.

Stattdessen investiere die Bahn mit rund vier Milliarden Euro momentan so viel wie noch nie in neues Zugsmaterial. Bis die ersten neuen Fernzüge auf die Schiene kommen, dauert es jedoch noch zwei Jahre - an starken Reisewochenende ist darum eine freiwillige Reservierung anzuraten.