ÖBB schließen Reservierungspflicht erstmals nicht mehr aus

Was auf den ersten Blick erfreulich scheint, nämlich die gesteigerte Nachfrage nach dem umwelt- und klimafreundlichen Verkehrsmittel Bahn, birgt auch Probleme. Nicht nur kurzfristig für diejenigen, die im überfüllten Zug sitzen oder stehen. Mittelfristig frustriert man so die Fahrgäste. Und wird sich in weiterer Folge schwertun, die notwendige Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene zu schaffen.

ÖBB: Genügend Kapazitäten

Wobei die ÖBB kalmieren. Dass Passagiere ohne Reservierung aus dem Zug gebeten werden, komme nur im Einzelfall vor, sagt Sprecher Bernhard Rieder. Selbst am reisestarken Osterwochenende hätte das nur 0,3 Prozent der Fernzüge betroffen. Und: „Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass es mehr ein Lenkungsthema als ein Kapazitätsthema ist. Auch die Tangente ist am Freitagnachmittag immer zu, egal wie viele Spuren man baut.“

Über den ganzen Tag verteilt gebe es auf allen Strecken mehr als genug freie Plätze, sagt auch Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ): „Man darf den Leuten nicht das Gefühl geben, jeder Zug ist voll.“

Keine Denkverbote mehr

Dennoch sind sich die ÖBB des Problems bewusst – und schließen nun Systemänderungen nicht mehr aus. Hielt man bisher etwa eisern daran fest, die Fahrgäste auch weiterhin nicht zu Reservierungen zwingen zu wollen, gibt es jetzt keine Denkverbote mehr. „Wir schauen uns alle Möglichkeiten an“, sagt Rieder.

So wurden in letzter Zeit verschiedene internationale Modelle analysiert sowie die eigenen Fahrgäste zum Thema Reservierungen befragt. In den nächsten Wochen werde alles zusammengeführt und dann entschieden, wie es weitergeht. Von einer Reservierungspflicht bis zu Maßnahmen, um Kurzstreckenreisende von Fern- in Nahverkehrszüge zu bringen und dadurch Kapazitäten freizumachen, liegen alle Optionen auf dem Tisch.