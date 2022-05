Rauswurf aus dem Zug: Wer sicher gehen will, sollte reservieren

Gerade jene, die regelmäßig in Zügen der Westbahnstrecke unterwegs sind, kennen es: Via Durchsage werden Passagiere, die nur eine Fahrkarte, aber keine Platzreservierung haben, aufgefordert, die Bahn zu verlassen.

So passiert etwa am heutigen Dienstag in Salzburg. Der Unmut war groß, doch die Regelung klar. Wenn sich Passagiere dann weigern sollten, werde manchmal sogar die Polizei verständigt, um den Zug zu räumen, hieß es im heutigen Ö1-Morgenjournal.

Hotspot Westbahnstrecke

Laur Fahrgastvertreter Markus Lampersberger sei vor allem die Westbahnstrecke oft betroffen. Die Hotspots sind zwischen Wien und St. Pölten sowie Wien und Linz. Hier seien viele Pendlerinnen und Pendler unterwegs. Aus Fahrgastsicht sei es laut Lampersberger natürlich schwer verständlich, wenn man aussteigen muss: "Man will weiterkommen und das Ziel schnell erreichen."