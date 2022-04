ÖBB-Ergebnis wieder auf Vorkrisenniveau - Passagierzahlen noch nicht

Wirtschaftlich betrachtet habe man mit diesen Finanzzahlen die Coronapandemie hinter sich gelassen, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag vor Journalistinnen und Journalisten in Wien von ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä und -Finanzvorstand Arnold Schiefer. An die Fahrgastzahlen von vor der Krise 2019 wolle man im heuer wieder aufschließen. "Das Ergebnis wird aus positiven Ergebnissen aller Konzernbereiche gespeist", betonte der ÖBB-Chef. Das Ergebnis füge sich gut in die Reihe der vergangen Jahre ein, lasse man das Corona-Krisenjahr 2020 "außen vor".

"Wieder auf Kurs"

Matthä sagte man sei "wieder auf Kurs. Das sichert unsere Investitionsfähigkeit." Bis 2027 wolle man alleine in die Erneuerung von Zügen und Bussen 4,1 Mrd. Euro stecken. Finanzvorstand Schiefer hob ein positives Ergebnis in allen drei Teilkonzernen (Personenverkehr, Güterverkehr und Infrastruktur) hervor.