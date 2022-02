Wo Burgenland und ÖBB bis 2027 Weichen stellen

Der größte Teil der 261 Millionen Euro fließt in die Ertüchtigung der Bahnstrecken, den Ausbau von Bahnhöfen, die Entschärfung von Eisenbahnkreuzungen – und in drei geplante Drehscheiben für den öffentlichen Verkehr.

Welche Bahnstrecken werden ausgebaut?

Die steirische Ostbahn von Jennersdorf bis Graz wird elektrifiziert, ebenso die Mattersburger Bahn (Wr. Neustadt-Loipersbach-Schattendorf). Nicht mitfinanzieren, aber profitieren wird das Burgenland von der Schleife Ebenfurth samt zweigleisigem Ausbau der Pottendorfer Linie. So soll die Fahrzeit aus dem Nord- und Mittelburgenland in die Bundeshauptstadt verkürzt werden. Rund 52.000 Burgenländer arbeiten in einem anderen Bundesland, das Gros in Wien.

Was ist mit der Schleife Eisenstadt/Müllendorf auf Wulkaprodersdorfer Grund?

Diese Schleife ist ad acta gelegt. Ob für alle Zeiten, ist aber nicht ganz klar, denn im Rahmenplan des Ministeriums findet sich die Schleife noch (siehe auch Zusatzbericht unten).

Wo sind Öffi-Drehscheiben geplant?

Für das südliche Burgenland im Raum Friedberg/Aspang, für den Großraum Eisenstadt in Wulkaprodersdorf und für die Region um Neusiedl/See in Parndorf.

An diesen drei Standorten sind „multimodale Verkehrsdrehscheiben“ mit Bahn, Bus und bedarfsgesteuerter Mobilität vorgesehen. Vor einiger Zeit war noch die Rede von zwei „Zentralbahnhöfen“, einer davon bei Großhöflein. In der im Herbst 2021 präsentierten neuen Gesamtverkehrsstrategie des Landes hieß es, „im Raum Eisenstadt entsteht eine neue Mobilitätsdrehscheibe mit einer Anbindung nach Wien in vollkommen neuer Qualität“.

Statt bei Großhöflein neu zu bauen, wird der Raaberbahn-Stützpunkt in Wulkaprodersdorf ausgebaut. Wie genau, blieb am Mittwoch offen, man befinde sich „in der Planung“, sagte Landesrat Dorner.

Wer von Eisenstadt nach Wien-Meidling fahren will, wird auch in Zukunft in Wulkaprodersdorf einen kurzen Zwischenstopp einlegen müssen. Entweder wird der Zug geteilt, einige Waggons fahren nach Deutschkreutz weiter, andere nach Wien, oder man muss umsteigen. Dennoch soll die Fahrzeit von Eisenstadt nach Wien um rund eine Viertelstunde auf 45 Minuten sinken – dank Ebenfurther Schleife und Pottendorfer Zweigleisigkeit.

Welche Bahnhöfe stehen auf der Ausbauliste?

Bahnhöfe beziehungsweise Haltestellen in Mattersburg-Nord, Marz-Rohrbach, Neudörfl, Bad Sauerbrunn, Deutschkreutz und Eisenstadt sollen ein „ansprechendes und barrierefreies Bahnreiseerlebnis bieten“.

Und die Sicherheit?

Im Burgenland gibt es rund 100 niveaugleiche Eisenbahnkreuzungen mit Landesstraßen. Land und ÖBB wollen Auflassungen und Ersatzwege vorantreiben und die Kosten dafür teilen.